Bank of America: BPA en recul, mais meilleur que prévu

(CercleFinance.com) - Bank of America (BofA) a publié mardi des résultats trimestriels en demi-teinte, avec un bénéfice net en baisse mais supérieur malgré tout aux attentes.



La deuxième banque américaine en termes d'actifs a dégagé sur les trois mois clos fin septembre un profit net de 6,9 milliards de dollars, soit 0,81 dollar par action, contre 7,8 milliards, ou 0,90 dollar par action, un an plus tôt.



Les analystes visaient, eux, un BPA moyen de 0,77 dollar.



Son produit net bancaire s'est contracté à 25,3 milliards de dollars sur le trimestre, contre 25,5 milliards un an plus tôt, conformément aux attentes du marché.



Le revenu net d'intérêts de la banque a néanmoins augmenté à 16,5 milliards de dollars, contre 15,8 milliards de dollars sur le troisième trimestre 2023.



BofA a enregistré une baisse de 1% de ses revenus tirés de la banque aux particuliers en raison d'une baisse des dépôts, tandis que ses activités dans la gestion de fortune ont au contraire progressé de 8%.



Ses revenus du trading ont quant à eux grimpé de 12% à 4,9 milliards de dollars, avec des hausses de 18% sur les marchés d'actions et de 8% sur les marchés de taux, devises et matières premières (FICC).



L'action se dirigeait vers une ouverture en hausse de plus de 2% mardi matin Wall Street à en croire l'évolution du titre en cotations avant-Bourse.





