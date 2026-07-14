Bank of America augmente d'un tiers son BPA au 2e trimestre

Bank of America publie un BPA en hausse de 34% à 1,21 USD au titre du 2e trimestre 2026, grâce notamment à une croissance de 15% de ses revenus, à 31,6 MdsUSD, portée par la progression à la fois de ses revenus nets d'intérêts (NII), de ses revenus de vente et de trading, ainsi que de ses commissions en gestion d'actifs et en banque d'investissement.

A 16 MdsUSD, les NII se sont accrus de 9%, soutenus par une hausse des NII liés aux activités de marchés mondiaux, à l'augmentation des encours de prêts et de dépôts, ainsi qu'à la réévaluation d'actifs à taux fixe, partiellement compensées par l'incidence de la baisse des taux d'intérêt.

Bank of America a amélioré son ratio d'efficacité d'environ 360 points de base à 59%, ses dépenses hors intérêts n'ayant augmenté que de 8% à 18,6 MdsUSD, tandis que ses provisions pour pertes sur crédit ont reculé à 1,4 MdUSD, contre 1,6 MdUSD un an auparavant.

"Dans un contexte économique sain, les consommateurs et les entreprises, faisant preuve de résilience, se tournent vers Bank of America pour leurs dépenses, leurs emprunts et leurs investissements", commente son président-directeur général Brian Moynihan.

"Ce fut également un trimestre exceptionnel pour nos activités de marchés, les commissions de banque d'investissement ayant progressé de 50% sur un an. A court terme, le volume des opérations en préparation reste solide et les emprunts des entreprises ont repris", poursuit-il.