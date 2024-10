Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Banco Santander: chute après plafonnement 1 mois sous 4,65E information fournie par Cercle Finance • 29/10/2024 à 12:16









(CercleFinance.com) - Banco Santander chute après 1 mois complet de plafonnement systématique et presque quotidien sous 4,65E.

Cette situation perdure en fait depuis le 12 juin, à l'exception d'un 'pic' unique à 4,69E -suivi d'une brusque inversion à la baisse- le 27 juillet.

Le cours sort des bandes de Bollinger à la baisse et les 2 prochains supports horizontaux se dessinent à 4,38 et 4,24E.



Valeurs associées BANCO SANTANDER 4,50 EUR Sibe -2,90%