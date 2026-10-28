Banco Santander a dégagé un bénéfice net de 12,41 mds EUR sur les 9 premiers mois

( AFP / GABRIEL BOUYS )

Le géant bancaire espagnol Santander a vu son bénéfice net grimper de 20% sur les neuf premiers mois de 2026, atteignant 12,41 milliards d'euros, grâce notamment à un effet comptable liée à une plus-value sur ses actifs en Pologne.

"Ce chiffre inclut une plus-value nette en capital de 1,9 milliard d'euros liée à la finalisation de la cession de Santander Bank Polska en janvier, partiellement compensée par 666 millions d'euros de charges, dont des coûts d'intégration associés (aux achats des banques) TSB et Webster", a détaillé mercredi la première banque espagnole dans un communiqué.

Sans ces effets comptables, les bénéfices de Santander ont atteint entre janvier et septembre 11,18 milliards d'euros (+16%), "un record", a-t-elle précisé.

Le chiffre d'affaires s'est quant à lui établi à 46,81 milliards d'euros, soit une hausse de 8% par rapport à la même période en 2025.

"Nous avons gagné 17 millions de clients au cours des douze derniers mois grâce à une forte activité commerciale et à l'intégration (des banques britannique et américaine) TSB et Webster", s'est félicitée la directrice Ana Botín, citée dans le communiqué.

La dirigeante a ajouté estimer que "la diversification" des activités du groupe, qui souhaite fortement se développer aux Etats-Unis, "constitue un avantage concurrentiel (...) dans un contexte de volatilité accrue", en raison des tensions géopolitiques mondiales.

Sur le marché américain, Santander a conclu le 20 août l'acquisition pour plus de 10 milliards d'euros de la banque Webster Bank, avec l'objectif de renforcer sa position aux Etats-Unis, jugés prioritaires pour croître dans les prochaines années.

Banco Santander vise un bénéfice net annuel de plus de 20 milliards d'euros en 2028, contre 14,1 milliards en 2025, selon son nouveau plan stratégique présenté en février.

Fondé en 1857 dans le nord de l'Espagne, le groupe emploie 186.000 salariés et possède 3,5 millions d'actionnaires et 189 millions de clients dans le monde.

Il est largement implanté en Amérique latine, en plus de l'Europe.

La banque est visée depuis mi-juin, tout comme cinq autres établissements bancaires espagnols, par une procédure ouverte par l'autorité de la concurrence (CNMC) à Madrid pour de possibles pratiques anticoncurrentielles.