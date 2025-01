BALYO annonce un chiffre d’affaires 2024 en hausse de 9% à 29,1 M€

• Accélération de la croissance du chiffre d'affaires de 22% au T4 2024, portant le chiffre d’affaires annuel à 29,1 M€, +9% vs. 2023

• Prises de commandes de 7,8 M€ au T4 2024

• Carnet de commandes à 21,9 M€ au 31 décembre 2024

• Succès de l’augmentation de capital avec maintien du DPS de 36,6 M€ au mois de novembre 2024

• Position de trésorerie de 22,6 M€ au 31 décembre 2024



Arcueil, France, le 30 janvier 2025, 17h45 CET - BALYO (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires au 31 décembre 2024.



Pascal Rialland, Président-Directeur Général de BALYO, commente : « L’exercice 2024 a été marqué par une bonne performance commerciale puisque nous affichons une croissance de nos revenus de 9% à 29,1 M€ validant notre transition de modèle au profit de l’autonomie commerciale. En effet, 86% des prises de commandes annuelles ont été réalisées en direct, un résultat porté notamment par les États-Unis, désormais premier marché de la Société. En outre, la fin d’année a été ponctuée par le succès de notre augmentation de capital de 36,6 M€2 renforçant notre bilan et nos capacités de développement. Nous abordons ainsi l’exercice 2025 avec ambition et entendons capitaliser sur le renforcement de nos ressources financières pour accélérer notre dynamique commerciale sur l’ensemble de nos marchés ».