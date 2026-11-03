Ball Corp en baisse après avoir enregistré une perte au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** L'action de Ball Corp BALL.N recule d'environ 2% à 66,54 dollars en pré-ouverture

** Le fabricant d'emballages en aluminium affiche une perte au troisième trimestre après une charge non monétaire de 475 millions de dollars liée au règlement d'un litige sur les retraites

** La société affiche une perte nette de 94 millions de dollars au troisième trimestre, soit 36 cents par action, contre un bénéfice net de 321 millions de dollars, soit 1,18 dollar par action, il y a un an

** Dépasse les estimations de chiffre d'affaires net et de bénéfice ajusté du troisième trimestre grâce à une forte demande de canettes de boissons, à une hausse des expéditions et à une tarification favorable

** Depuis le dernier cours de clôture, l'action BALL a progressé d'environ 29% depuis le début de l'année