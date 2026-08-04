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Ball Corp dépasse les prévisions trimestrielles grâce à une demande soutenue pour ses canettes en aluminium
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 13:01
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant d'emballages en aluminium Ball Corp BALL.N a dépassé mardi les prévisions de Wall Street concernant son chiffre d'affaires et son bénéfice du deuxième trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses canettes de boissons.

La hausse de la consommation de boissons pendant la Coupe du monde de football a contribué à stimuler la demande d'emballages, malgré la baisse des dépenses discrétionnaires des consommateurs américains à faibles revenus.

* Ball a annoncé une hausse de 4,3 % de ses expéditions mondiales d’emballages en aluminium pour le trimestre, contre une progression de 0,8 % au trimestre précédent.

* Les ventes d’emballagespour boissonsen Amérique du Nord et en Amérique centrale se sont élevées à 2 milliards de dollars , contre 1,61 milliard il y a un an.

* Basée dans le Colorado, Ball Corp est l’un des plus grands fabricants mondiaux d’emballages en aluminium pour boissons. Elle fournit des canettes, des bouteilles et des gobelets principalement à des entreprises agroalimentaires en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique du Sud.

* L’entreprise a également tiré profit des tendances en matière de développement durable, les marques recherchant des alternatives recyclables au plastique.

* La guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran a perturbé le marché mondial de l’aluminium , augmentant le risque de répercussions de grande ampleur pour des secteurs allant de la construction et de l’emballage aux transports et aux énergies renouvelables.

* L’entreprise continue par ailleurs de faire face à une hausse des coûts après que le président américain Donald Trump a instauré en juin un droit de douane de 15 % sur certains produits dérivés de l’aluminium. Les droits de douane sur les importations d’aluminium s’élevaient auparavant à 50 % .

* L'entreprise a annoncé un chiffre d'affaires de 4 milliards de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, alors que les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 3,71 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le bénéfice ajusté de 1,03 dollar par action a dépassé les prévisions, qui s’établissaient à 98 cents par action.

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