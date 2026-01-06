Ball Corp augmente après que Citigroup a relevé son prix à "acheter"

6 janvier -

** Les actions du fabricant d'emballages en aluminium Ball Corp BALL.N sont en hausse de 2,1 % à 55,04 $ dans les échanges de pré-marché

** Citigroup relève le titre de "neutre" à "achat" et augmente les prévisions de 54 $ à 67 $

** La société de courtage estime que la nomination de Ron Lewis au poste de directeur général permettra d'affiner les stratégies de la société et de donner la priorité à une croissance rentable et à haut rendement

** Citi s'attend à ce que les volumes en Amérique du Nord augmentent en glissement annuel, aidés par une forte demande de boissons énergétiques de la part des partenaires KO et Red Bull, et par des gains dans les boissons gazeuses et les seltzers qui peuvent compenser les vents contraires de la bière

** 9 des 17 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 7 à "conserver", 1 à "vendre"; PT médian de 62,77 $ - données compilées par LSEG

** BALL a chuté de ~4% en 2025