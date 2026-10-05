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Baker Hughes signe des accords visant à développer les infrastructures gazières au Venezuela
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 13:58

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Baker Hughes BKR.O a annoncé lundi avoir signé un accord avec la compagnie pétrolière d'État vénézuélienne PDVSA, la société d'ingénierie Lindsayca et le développeur de GNL Fulcrum LNG en vue de développer des infrastructures gazières dans ce pays d'Amérique du Sud.

La société américaine de services pétroliers a également conclu un accord distinct avec New Stratus Energy afin de soutenir de futurs projets pétroliers et gaziers dans le pays.

Voici plus de détails :

* Baker Hughes a déclaré que ces accords créaient un cadre permettant de relier le développement des ressources en amont, les infrastructures en milieu de chaîne, la valorisation du gaz et la commercialisation du GNL dans le pays.

* Dans le cadre de ce premier partenariat , Baker Hughes, Lindsayca et Fulcrum uniront leurs compétences pour développer les infrastructures nécessaires au traitement, au transport, à la commercialisation et, éventuellement, à l’exportation du gaz naturel.

* Tout projet développé dans le cadre de cette alliance fera l’objet d’accords définitifs distincts, d’approbations internes et sera soumis aux sanctions américaines applicables ainsi qu’aux exigences en matière de contrôle des exportations, y compris les autorisations délivrées par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor américain, a précisé Baker Hughes.

* Baker Hughes avait déclaré plus tôt cette année qu’il voyait une opportunité significative de revenus au Venezuela , les principales considérations pour y opérer étant la sécurité et les conditions de travail des employés, ainsi que la clarté des cadres juridiques et réglementaires.

* L’industrie pétrolière vénézuélienne est contrôlée par l’État depuis deux décennies, depuis que le gouvernement a exproprié les actifs de sociétés étrangères telles que les géants américains ExxonMobil XOM.N et ConocoPhillips COP.N .

* Chevron CVX.N est la seule grande société américaine à avoir maintenu une activité continue dans le pays, en tant que partenaire de PDVSA.

* Les conditions financières des accords conclus par Baker Hughes n’ont pas été divulguées.

Venezuela

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