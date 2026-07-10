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Baker Hughes obtient l'accord conditionnel de l'UE pour l'acquisition de Chart, d'une valeur de 13,6 milliards de dollars
information fournie par Reuters 10/07/2026 à 16:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee

La société américaine de services pétroliers Baker Hughes BKR.O a obtenu vendredi l'autorisation des autorités européennes de la concurrence pour son acquisition, d'un montant de 13,6 milliards de dollars , de Chart Industries GTLS.N , après avoir accepté de céder une activité de Chart.

Baker Hughes avait annoncé cette opération en juillet dernier afin de renforcer sa présence dans les technologies industrielles au service du gaz naturel liquéfié et des centres de données, et de tirer parti de son portefeuille de technologies industrielles et énergétiques.

La Commission européenne, qui veille au respect des règles de concurrence au sein de l’UE, a déclaré que les concessions proposées par Baker Hughes répondaient à ses préoccupations concernant la capacité et la motivation de l’entreprise à favoriser l’activité GNL de Chart.

Elle a précisé que les entreprises céderaient la technologie de procédés exclusive de Chart ainsi que son activité de technologies de procédés à petite échelle, et qu’elles garantiraient également l’interopérabilité de leurs équipements avec ceux de tiers dans le domaine du GNL. Ces mesures correctives seront valables pendant 10 ans.

Chart fabrique des équipements industriels tels que des vannes et des technologies de mesure pour la manipulation de molécules gazeuses et liquides, et dispose de 65 sites de production ainsi que de plus de 50 centres de service à travers le monde.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
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CHART INDUSTRIES
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