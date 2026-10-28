Baker Hughes : carnet de commandes record, profitabilité opérationnelle en hausse au 3e trimestre

Le chiffre d'affaires de Baker Hughes au 3e trimestre s'est élevé à 8,025 milliards de dollars, soit une hausse de 19% par rapport au trimestre précédent. Il a progressé de 14% en glissement annuel. La progression du chiffre d'affaires sur un an s'explique principalement par l'apport de l'acquisition de Chart (un équipementier américain spécialisé dans les technologies cryogéniques et de liquéfaction des gaz, notamment le GNL, l'hydrogène et le captage de carbone).

Le résultat net, établi selon les principes comptables généralement reconnus aux Etats-Unis (GAAP), s'est élevé à 411 MUSD sur cette période, enregistrant une baisse de 40% en glissement trimestriel et de 33% sur un an.

L'EBITDA ajusté (mesure financière non-GAAP) ressort à 1,415 MdUSD pour le trimestre, hors ajustements d'un montant total de 214 MUSD. Cet indicateur progresse de 15% par rapport au trimestre précédent, et de 14% en glissement annuel.

"La progression d'un trimestre sur l'autre du résultat net ajusté et de l'EBITDA ajusté a été principalement soutenue par l'acquisition de Chart, la hausse des volumes et l'effet prix, facteurs partiellement atténués par le tassement des gains de productivité et l'inflation", observe Baker Hughes.

Sur un an, la hausse du résultat net ajusté et de l'EBITDA ajusté a été principalement tirée par l'acquisition de Chart, l'effet prix, l'augmentation des volumes ainsi que les plans de réduction des coûts, partiellement compensés par une diminution des gains de productivité, une évolution du mix d'activités et l'inflation.

Bénéfice par action et trésorerie : une solide génération de cash-flow

En outre, le bénéfice dilué par action selon les normes GAAP s'est élevé à 0,41 USD sur ce 3e trimestre. Le bénéfice dilué par action ajusté (mesure financière non-GAAP) s'est établi à 0,70 USD, en hausse de 2% sur un an.

Les flux de trésorerie générés par l'activité opérationnelle ont atteint 1,005 MdUSD pour le 3e trimestre 2026, en progression de 8% sur un an. Le flux de trésorerie disponible (free cash flow, mesure financière non-GAAP) pour le trimestre s'est élevé à 769 MUSD, en hausse de 10% en rythme annuel.

Prises de commandes records : la division IET dope la visibilité pluriannuelle

Sur ce trimestre, le ratio commandes/facturations (book-to-bill) global du géant pétrolier américain s'est établi à 1,3, tandis que celui du segment IET (Industrial & Energy Technology) a atteint 1,7.

"En parallèle de résultats opérationnels toujours solides, la division IET a signé son deuxième meilleur trimestre en matière de prises de commandes, enregistrant 5,9 MdsUSD d'entrées d'ordres et portant le carnet de commandes restant à exécuter (RPO) à un nouveau niveau record. Une demande diversifiée issue des centres de données, du spatial, du GNL et des infrastructures gazières, conjuguée à l'expansion continue de nos capacités, conforte nos perspectives de croissance à long terme. Ces facteurs nous permettent de relever nos prévisions annuelles de prises de commandes pour IET, ainsi que nos perspectives Horizon 2 pour IET à plus de 50 MdsUSD. La croissance du carnet de commandes qui en découle offre une plus grande visibilité sur notre chiffre d'affaires, tout en développant notre parc installé et nos opportunités de services après-vente à long terme", a commenté Lorenzo Simonelli, PDG de Baker Hughes.