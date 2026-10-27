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Baker Hughes achève la saison des résultats des services pétroliers sur un bénéfice trimestriel en baisse
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 23:39

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de perspectives et de commentaires d'analystes aux paragraphes 8 à 12; mise à jour des cours boursiers)

par Vallari Srivastava

Baker Hughes BKR.O a annoncé mardi une baisse de son bénéfice au troisième trimestre, le conflit prolongé au Moyen-Orient ayant pesé sur la demande de services et d'équipements dans cette région clé pour la production pétrolière.

Les flambées de violence répétées dans le conflit au Moyen-Orient, qui en est désormais à son huitième mois, ont comprimé les marges du secteur des services pétroliers, dans un contexte de retards dans les décisions relatives aux projets, de perturbations des activités et d’inquiétudes quant au rythme des dépenses futures des clients.

Baker Hughes tire près de 40 % de son chiffre d’affaires du Moyen-Orient. Parmi ses concurrents du secteur des services pétroliers, SLB SLB.N et Halliburton HAL.N , c’est elle qui est la plus exposée à cette région.

Le secteur est également confronté à une demande atone, les producteurs adoptant des technologies d’extraction plus efficaces et l’abondance des réserves de pétrole brut et de gaz naturel limitant la nécessité de nouveaux forages.

Baker Hughes a indiqué que son chiffre d’affaires en Amérique du Nord était tombé à 955 millions de dollars, contre 980 millions un an plus tôt. Au Moyen-Orient et en Asie, le chiffre d’affaires s’est établi à 1,26 milliard de dollars, contre 1,45 milliard il y a un an.

La société s’attend à ce que la hausse des coûts logistiques et les difficultés liées à la chaîne d’approvisionnement aient un impact sur ses activités, l’activité au Moyen-Orient devant être en baisse par rapport au trimestre précédent au quatrième trimestre.

Le prestataire de services pétroliers table désormais sur un chiffre d’affaires annuel de 1,99 milliard de dollars pour Chart, un fabricant d’équipements industriels qu’il a racheté en juillet pour 13,6 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 2,05 milliards de dollars, en raison du calendrier des livraisons d’équipements pour le GNL et de la faiblesse de la demande d’hydrogène.

L'action Baker Hughes a chuté de plus de 1 % après la clôture.

La société a maintenu inchangées ses prévisions globales de chiffre d’affaires. Son directeur général, Lorenzo Simonelli, a déclaré avoir constaté une amélioration significative au Moyen-Orient et s’attendre à de nouvelles opportunités, les clients accordant de plus en plus la priorité à l’optimisation de la récupération et à la prolongation de la durée de vie des actifs.

James West, analyste chez Melius Research, a déclaré que les perspectives de Baker Hughes « correspondent à nos attentes d’une amélioration continue des marchés mondiaux des champs pétroliers et de l’énergie en 2027 ».

Le prestataire américain de services pétroliers a annoncé un bénéfice net de 411 millions de dollars, soit 41 cents par action , pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 609 millions de dollars, soit 61 cents, un an plus tôt.

Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
59,0000 USD NASDAQ +5,34%
Gaz naturel
2,60 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
35,615 USD NYSE +0,47%
Pétrole Brent
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Pétrole WTI
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SLB
54,075 USD NYSE +1,85%
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