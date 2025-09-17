 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Baisse inattendue des stocks hebdomadaires de pétrole
information fournie par AOF 17/09/2025 à 16:46

(AOF) - Aux États-Unis, les stocks hebdomadaires de pétrole ont diminué de 9,285 millions de barils la semaine dernière. Les analystes anticipaient une hausse de 1,4 million. Ces stocks avaient augmenté de 3,939 millions de barils la semaine précédente. Les stocks d'essence ont, pour leur part, reculé de 2,347 millions de barils, contre une hausse de 1,458 million la semaine précédente. Pour les produits distillés, dont le fioul domestique, les stocks ont augmenté de 4,046 millions de barils, après une hausse de 4,715 millions.

Pétrole et parapétrolier
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

