Baisse inattendue des stocks hebdomadaires de pétrole

(AOF) - Aux États-Unis, les stocks hebdomadaires de pétrole ont diminué de 9,285 millions de barils la semaine dernière. Les analystes anticipaient une hausse de 1,4 million. Ces stocks avaient augmenté de 3,939 millions de barils la semaine précédente. Les stocks d'essence ont, pour leur part, reculé de 2,347 millions de barils, contre une hausse de 1,458 million la semaine précédente. Pour les produits distillés, dont le fioul domestique, les stocks ont augmenté de 4,046 millions de barils, après une hausse de 4,715 millions.
