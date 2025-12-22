La Chine impose des droits de douane provisoires de 21,9% à 42,7% sur les produits laitiers de l'UE

La Chine va imposer des droits de douane provisoires de 21,9% à ‍42,7% sur certains produits laitiers importés de l'Union européenne (UE) à partir du 23 décembre, à la suite d'une enquête antidumping ‌lancée il y a plus d'un an.

Selon des conclusions préliminaires, les produits laitiers importés en provenance de l'UE ​sont subventionnés, ce qui cause un préjudice considérable à ⁠l'industrie nationale chinoise, a déclaré le ministère chinois du Commerce dans un communiqué publié lundi.

L’entreprise européenne ⁠qui se verra ‍appliquer le taux le plus bas de 21,9% ⁠est l’italienne Sterilgarda Alimenti SpA, tandis que FrieslandCampina Belgium N.V. et FrieslandCampina Nederland B.V. devront s’acquitter du taux le ​plus élevé de 42,7%, a annoncé le ministère chinois du Commerce.

Toutes les autres sociétés européennes qui n'ont pas participé à ⁠l'enquête se verront imposer le taux maximal.

Une douzaine ​d'entreprises françaises seront soumises à des droits de ​douane de 29,7%, ​tandis qu'une cinquantaine d'autres, notamment en Italie et en Allemagne, ​écopent d'un taux de ⁠28,6%, selon le communiqué.

L'Union européenne est la deuxième fournisseur de produits laitiers de la Chine, derrière la Nouvelle-Zélande, selon les données des douanes chinoises.

La Chine est par ailleurs le deuxième ‌marché du bloc pour le lait écrémé en poudre et le quatrième pour le beurre et le lait entier en poudre, d’après les données européennes de 2023.

(Rédigé par Yukun Zhang, Shi Bu et Ryan Woo ; version française Elizaveta Zhuravleva, édité ‌par Kate Entringer)