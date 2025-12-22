L'Europe prend des bénéfices avant le PIB américain

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Diana Mandia

Les Bourses européennes ont terminé en baisse lundi, les investisseurs ayant choisi de prendre leurs bénéfices après les récents gains et avant la publication de nouvelles données sur l'économie américaine, qui pourraient donner de nouveaux indices sur la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed).

Cette semaine est par ailleurs écourtée en raison des fêtes de Noël, ce ‍qui réduit les échanges.

À Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 0,37% à 8.121,07 points. Le Footsie britannique a perdu 0,32% et le Dax allemand a grappillé 0,03%.

L'indice EuroStoxx 50 a abandonné 0,21%, le FTSEurofirst 300 0,14% et le Stoxx 600 0,09%.

Les marchés d'actions européens se sont montrés apathiques en ce début de semaine de Noël, sans catalyseurs majeurs au-delà du calendrier des indicateurs macroéconomiques américains, dans lequel les investisseurs chercheront de nouveaux signes sur ‌la trajectoire de la Fed en 2026.

Les chiffres de la production industrielle pour le mois d'octobre, l'estimation du produit intérieur brut (PIB) américain au troisième trimestre et l'indice de la confiance du consommateur de décembre du Conference Board, tous attendus mardi, seront publiés dans un contexte plutôt optimiste en matière de politique monétaire américaine, le ralentissement des prix à la consommation en novembre ayant renforcé les anticipations d'une baisse supplémentaire ​des coûts d'emprunt l'année prochaine.

Dans la zone euro, la Banque centrale européenne (BCE) semble en revanche plutôt encline à maintenir ses taux d'intérêt inchangés pendant longtemps, car l'économie du bloc a mieux résisté que prévu à ⁠l'impact de la politique commerciale américaine, ce qui a conduit l'institut de Francfort à revoir à la hausse ses perspectives de croissance.

Le STOXX 600 est en passe d'enregistrer une progression d'environ 15% en 2025, la meilleure depuis 2021, bénéficiant d'un contexte de taux d'intérêt plus bas et de la diversification des portefeuilles des investisseurs mondiaux, qui préfèrent faire preuve de ⁠prudence face à l'endettement massif du secteur technologique américain.

Au Royaume-Uni, les données ont confirmé lundi ‍que l'économie britannique avait connu une croissance atone au cours du troisième trimestre (+0,1%), la hausse des impôts et la persistance de l'inflation ayant pesé sur l'activité.

VALEURS

A ⁠Paris, Abivax a bondi de 15% après la publication de nouvelles informations de presse indiquant un intérêt du géant américain Eli Lilly pour le groupe pharmaceutique français.

Ailleurs en Europe, l'action de l'entreprise d'énergie renouvelable Orsted a perdu 12%, l'administration Trump ayant suspendu les baux de cinq grands projets éoliens offshore en construction, parmi lesquels celui du groupe danois, citant des raisons de sécurité nationale.

Au niveau sectoriel, le secteur de la défense a reculé de 0,56%, les investisseurs ​restant attentifs à l'évolution des négociations visant à mettre fin à la guerre en Ukraine et à leur impact sur cette industrie qui a récemment bénéficié de l'augmentation des dépenses militaires.

Le secteur automobile a également pesé sur le Stoxx, avec une baisse de 0,96%.

A WALL STREET

La tendance est plus positive aux États-Unis, l'annonce par le fabricant de puces Micron de perspectives optimistes la semaine dernière ayant freiné la résurgence des craintes concernant les investissements liés à ⁠l'IA.

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones prend 0,53%, le Standard & Poor's 500 avance de 0,58% et le Nasdaq Composite gagne 0,55%.

L'action Warner Bros Discovery prend 2,9% alors que Larry Ellison, cofondateur ​d'Oracle, a accepté de fournir une garantie personnelle pour le financement de l'offre de Paramount Skydance sur le groupe américain. Cette garantie vise à répondre ​aux doutes du conseil d'administration de WBD, qui préfère ​une opération avec Netflix.

CHANGES

Le yen se raffermit lundi (+0,5%) face au dollar américain, qui perd 0,31% face à un panier de devises de référence, après que les autorités japonaises ont mis en garde contre des fluctuations "unilatérales et brutales" des ​devises.

Le billet vert reste également sous pression après la nouvelle baisse des taux décidée par la Fed le 10 décembre dernier.

L'euro ⁠gagne pour sa part 0,41% à 1,1756 dollar, alors que, comme prévu, la BCE a laissé les taux de la zone euro inchangés la semaine dernière et que les traders écartent toute baisse des taux dans un avenir proche.

TAUX

Les rendements obligataires ont fini en légère hausse lundi dans la zone euro, les investisseurs étant convaincus que la BCE maintiendra ses taux inchangés en 2026.

Le rendement du Bund allemand à dix ans a pris 1,4 point de base à 2,9064%. Le deux ans a quant à lui gagne 1,2 point de base à 2,1720%.

En France, où le Premier ministre Sébastien Lecornu a tenu lundi des consultations avec les partis politiques après l'échec de la commission mixte paritaire (CMP) à trouver un accord ‌sur le budget pour 2026, le rendement de l'OAT à dix ans a pris 1,5 point de base à 3,6248%.

Les rendements sont également en hausse aux Etats-Unis : le rendement des Treasuries à dix ans gagne 1,4 point de base à 4,1628%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en nette hausse lundi après que des responsables américains ont déclaré que les États-Unis avaient procédé à l'interpellation et à la saisie d'un navire au large des côtes vénézuéliennes, faisant craindre une perturbation de l'approvisionnement.

Le Brent gagne XXX% à XXX dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) XXX% à XXX dollars.

MÉTAUX

Preuve des anticipations d'une Fed plus accommodante, l'or, qui devient plus attractif pour les investisseurs dans un contexte de taux bas car il ne verse pas d'intérêts, a dépassé pour la première fois lundi la barre des 4.400 dollars l'once. Il évolue à 4.438,25 dollars l'once vers 16h16 GMT.

A SUIVRE LE 23 DÉCEMBRE :

(Certaines données ‌peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Zhifan Liu)