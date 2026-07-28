Baisse en vue en Europe avec la tech et de nombreux résultats

Un drapeau espagnol flotte au-dessus de la Bourse de Madrid

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues en repli mardi dans une séance marquée par de nombreux résultats d'entreprises et ‌le début de la réunion de deux jours de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Dans le sillage des places asiatiques, qui ont ouvert sur des inquiétudes liées à l'intelligence artificielle, provoquant une débâcle du secteur technologique avec des ventes massives, la tendance ​devrait être également négative en Europe.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait perdre 0,42% à l'ouverture, dans une séance où le luxe sera surveillé à la suite des résultats de LVMH, numéro un mondial du secteur. Le Dax à Francfort devrait reculer de 0,02%. Le FTSE 100 à Londres pourrait abandonner 0,21%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en repli de 0,09% et le Stoxx 600 en baisse de 0,17%.

Dans le pluie des résultats du jour en Europe figurent, entre autres, Safran, Air Liquide, Orange, ​Kering, Soitec, EssilorLuxottica, Philips, ASMI, Barclays et Unilever.

Aux Etats-Unis sont attendus ce mardi UPS, Coca-Cola, Hilton, Visa ou encore Ford. Dans le reste de la semaine, les marchés examineront attentivement les résultats trimestriels des géants technologiques comme Microsoft, Meta Platforms, Amazon.com et Apple.

Les perspectives dans les nouvelles technologies sont scrutées alors que les marchés asiatiques chutent mardi, entraînés ​à la baisse par les fabricants de puces, suscitant des inquiétudes quant aux besoins de financement massifs liés au boom ⁠de l'IA.

Le secteur multiplie des investissements gigantesques dans la course à l'IA malgré un contexte de remontée des taux d'intérêt, à l'image de Nvidia, dont l'action a chuté de 5% après que le Wall Street Journal a rapporté que ‌la société était en pourparlers pour fournir environ 250 milliards de dollars de garanties de financement à OpenAI dans le cadre d'un projet massif de centre de données.

La tech, très dépendante des fluctuations sur les taux, est également chahutée alors que la Fed doit rendre mercredi sa décision de politique monétaire à l'issue de deux jours de débat. Un statu quo est actuellement anticipé, avec un objectif de ​taux des fonds fédéraux toujours dans une fourchette de 3,50% à 3,75%, jusqu'à la fin de l'année, ‌selon les économistes interrogés par Reuters.

La Banque d'Angleterre (BoE) et la Banque du Japon (BoJ), pour leur part, devraient également maintenir leurs taux directeurs respectifs à leur niveau actuel lors ⁠de leurs réunions respectives prévues jeudi et vendredi, tout en conservant une position prudente face à l'inflation.

Côté indicateurs, le seul d'importance du jour est la confiance des consommateurs aux Etats-Unis, mesurée par le Conference board, pour le mois de juillet. Cet indice sera suivi dans la perspective de l'évolution de la conjoncture alors que la première estimation du PIB américain pour le deuxième trimestre est prévue jeudi, ainsi que l'indice PCE, mesure préférée de l'inflation par la Fed.

Sur le plan géopolitique, la baisse des prix du pétrole en ⁠lien avec l'évolution positive de la situation au ‌Moyen-Orient n'a que peu d'effet sur les obligations et laisse les investisseurs nerveux quant à une hausse des taux aux Etats-Unis. Washington a décidé, au cours du week-end, de mettre fin à sa campagne ⁠de deux semaines de bombardements sur l'Iran, mais Téhéran revendique toujours le contrôle du détroit d'Ormuz malgré le cessez-le-feu américain.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé lundi, les investisseurs attendant les résultats des grandes entreprises de la tech et ‌s'inquiétant que les prix du pétrole à la hausse ne forcent la Fed à augmenter ses taux.

L'indice Dow Jones a gagné 0,51%, ou 262,83 points, à 52.210,08 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 1,20 points, ⁠soit 0,02% à 7.413,18 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de -43,74 points, soit 0,17% à 24.932,081

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei plongeait en fin ⁠de séance de plus de 4%, les titres liés aux semi-conducteurs ‌étant fortement vendus, dans le sillage de la baisse de 2,2% de l'indice Philadelphia Semiconductor aux Etats-Unis. Le Topix, plus large, cédait 2,75%.

L'indice Kospi en Corée du Sud décroche de plus de 8%, à un creux de trois mois, ce qui a déclenché ​un coupe-circuit.

Le groupe sud-coréen SK Hynix abandonne près de 11% et son compatriote Samsung Electronics plus de 9%.

En Chine, le SSE Composite de ‌Shanghai fléchit de 1,22% et le CSI 300 reflue de 2,5%, les indices étant tombés en séance à leur plus bas niveau en une semaine sur fond de ventes massives des valeurs technologiques. Les investisseurs réévaluent des valorisations jugées élevées dans le secteur en raison des inquiétudes concernant l'augmentation de ​la production chinoise de puces et des dépenses importantes consacrées à l'infrastructure d'IA.

Le fabricant de puces mémoire CXMT recule mardi de 2,38% au lendemain d'une entrée en bourse spectaculaire où le titre s'est envolé de 466% pour son premier jour de cotation.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

CHANGES/TAUX

Le dollar est stable face à un panier de devises de référence, se maintenant à son pic d'un mois, alors que les investisseurs évaluent la perspective d'une hausse des taux de la Réserve fédérale mercredi.

Le baromètre CME FedWatch montre ⁠des anticipations d'un relèvement des taux mercredi d'au moins 25 points de base avec une probabilité de 37,9%, contre 16% la semaine dernière. Les marchés, quant à eux, intègrent dans leurs anticipations une probabilité de près de 81% d'une hausse des taux lors de la réunion de la Fed en septembre.

L'euro grappille 0,01%, à 101,54 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3286 dollar (-0,01%).

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se replie d'environ un point de base, à 4,6305%, après un recul de trois points la veille, à la suite de la trêve décidée par les Etats-Unis au Moyen-Orient. Le cessez-le-feu n'a cependant pratiquement pas influencé les taux à court terme lundi, qui s'affichent mardi à 4,305%, en repli de 1,7 point.

PÉTROLE

Le repli se poursuit sur le marché pétrolier avec l'espoir d'une résolution du conflit entre les Etats-Unis et l'Iran: le Brent reflue de 0,72% à 87,69 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,61% à 82,08 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 28 ​JUILLET :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 06h45 Confiance des ménages juillet 85 84

USA 14h00 Confiance des consommateurs juillet 92,3 91,2

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)