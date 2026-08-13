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Baisse du chiffre d'affaires pour Innelec
information fournie par Zonebourse 13/08/2026 à 18:05
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Le spécialiste de la distribution de produits de divertissement a annoncé un chiffre d'affaires de 14,4 millions d'euros au titre du premier trimestre de son exercice 2026-2027, contre 15,9 millions d'euros un an plus tôt (-9,4%). Malgré ce recul mécanique, le groupe a confirmé la transformation positive de son mix produit au profit de segments plus générateurs de marge.

La baisse des revenus s'explique principalement par le segment des consoles (36% de l'activité), en repli de 21,2%. La période pâtit d'une base de comparaison particulièrement défavorable, le premier trimestre de l'exercice précédent ayant bénéficié de l'effet d'entraînement lié au lancement de la Switch 2.

Sur les autres lignes de métier, la tendance s'avère plus favorable avec des ventes stables pour le segment Jeux vidéo, en hausse de 3% pour les Accessoires grâce au dynamisme des produits high-tech ( 11%), coeur de la stratégie de diversification du groupe.

Pour l'ensemble de l'exercice 2026-2027, Innelec entend poursuivre sa diversification, portée notamment par le succès continu des cartes à collectionner (Trading Cards) et l'élargissement de ses gammes high-tech et dérivés.

Le secteur attend également une accélération de l'activité grâce au lancement confirmé de GTA 6 en 2026, un événement majeur qui devrait créer un fort effet d'entraînement sur tout l'écosystème console. Associées à l'exécution du plan d'économies engagé en début d'exercice, ces perspectives devraient soutenir l'amélioration progressive des marges du groupe.

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