Baisse des ventes de GM aux États-Unis au troisième trimestre

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General Motors GM.N a annoncé jeudi une baisse de ses ventes aux États-Unis au troisième trimestre, les prix élevés de l'essence pesant sur la demande de véhicules neufs.

Les ventes trimestrielles globales de l'entreprise ont reculé de 5,5%, passant de 710.347 unités l'année précédente à 670.974 unités.