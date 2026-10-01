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Baisse des ventes de GM aux États-Unis au troisième trimestre
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 17:30

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

General Motors GM.N a annoncé jeudi une baisse de ses ventes aux États-Unis au troisième trimestre, les prix élevés de l'essence pesant sur la demande de véhicules neufs.

Les ventes trimestrielles globales de l'entreprise ont reculé de 5,5%, passant de 710.347 unités l'année précédente à 670.974 unités.

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