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Baisse des revenus et du ROC pour Precia Molen
information fournie par Zonebourse 24/09/2026 à 08:45
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Le spécialiste des instruments de pesage statique industriel et commercial et de pesage et dosage en continu a dévoilé des volumes en repli au premier semestre, avec en outre des effets de change défavorables.

Le chiffre d'affaires du premier semestre 2026 s'établit à 78,7 millions d'euros, en baisse de 6,6%, par rapport aux 84,3 millions d'euros enregistrés un an plus tôt. Ce recul s'explique par un effet de périmètre lié à la cession des activités de pesage commercial en mai 2025 et des effets de change négatifs sur la roupie indienne, la livre sterling et le dollar néo-zélandais.

Sur le plan géographique, le recul a été principalement porté par l'Europe, la France et la zone Asie-Pacifique, tandis que les zones Afrique et Amériques enregistrent une légère progression.

Le résultat opérationnel courant (ROC) s'est établi à 6 millions d'euros, contre 7,7 millions au premier semestre 2025, impacté principalement par la baisse des volumes et un effet de change estimé à -0,3 million d'euros. La direction indique toutefois avoir préservé ses marges et limité l'impact des pressions inflationnistes.

Face à un environnement international incertain caractérisé par des reports de décisions d'achat dans le matériel neuf, le groupe a constaté un rapprochement de ses carnets de commandes vers leurs niveaux normatifs historiques. Parallèlement, le dynamisme des activités de services confirme la pertinence de cet axe stratégique prioritaire.

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