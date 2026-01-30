 Aller au contenu principal
Baisse de l'offre de pétrole de référence en mer du Nord en mars
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 12:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'offre des cinq qualités de pétrole brut de la mer du Nord qui sous-tendent la référence datée Brent sera en moyenne d'environ 498 000 barils par jour (bpd) en mars, en baisse par rapport aux 575 000 bpd de février, selon les programmes de chargement.

Le Brent, le Forties, l'Oseberg, l'Ekofisk et le Troll sont les cinq qualités de pétrole de la mer du Nord sur lesquelles repose l'indice de référence du Brent. Le brut américain WTI Midland, qui fait également partie de l'indice de référence, n'a pas de programme de chargement.

Valeurs associées

CHEVRON
171,145 USD NYSE +0,72%
GLENCORE
503,500 GBX LSE -0,87%
Gaz naturel
3,92 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
70,42 USD Ice Europ -0,62%
Pétrole WTI
65,09 USD Ice Europ -0,76%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

