Baisse de l'activité pour Bluelinea, une augmentation de capital prévue

La société spécialisée dans les objets connectés de santé a dévoilé des résultats semestriels marqués par un repli de l'activité, une tendance qui s'est confirmée au troisième trimestre.

Après une croissance de 10% en 2025 (pour un chiffre d'affaires de 10,4 millions d'euros), la société spécialisée dans les objets connectés de santé a enregistré un chiffre d'affaires de 4,74 millions d'euros au premier semestre 2026, en baisse de 12% sur un an.

En raison d'une structure de coûts principalement fixe, la baisse des revenus a lourdement pesé sur la rentabilité, en dépit d'une réduction de près de 7% des charges de personnel (2,26 millions d'euros, contre 2,42 millions d'euros un an plus tôt). L'Ebitda s'est donc affiché à -419 000 euros, contre 431 000 au premier semestre 2025.

La dégradation s'est poursuivie au troisième trimestre 2026, avec un chiffre d'affaires de 2,02 millions d'euros (-19% sur un an). Ce repli s'explique par un attentisme accru des donneurs d'ordres et par la migration technologique imposée par l'extinction du réseau 2G.

L'augmentation des coûts liée au renouvellement du parc d'objets connectés et les refus d'ajustements tarifaires de la part de certains partenaires B2B2C ont entraîné une contraction du parc sous gestion (64 961 familles accompagnées via la plateforme "Help" à fin septembre, contre 67 283 à fin 2025).

Au 30 juin 2026, Bluelinea affichait une trésorerie brute de 607 000 euros (contre 822 000 au 31 décembre 2025), un endettement de 4,15 millions d'euros et des capitaux propres de 1,15 million d'euros. La trésorerie a bénéficié en juillet d'une première augmentation de capital de 1,5 million d'euros à droit préférentiel de souscription.

Pour garantir la continuité d'exploitation au-delà des 12 prochains mois et poursuivre le désendettement, l'actionnaire de référence, le Groupe APICIL, a validé le principe d'une nouvelle augmentation de capital estimée à 5,2 millions d'euros. Les modalités et le calendrier de cette opération financière seront communiqués prochainement au marché.