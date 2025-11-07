Baisse de 14% du CA à neuf pois pour Altarea
Ce dernier a en effet progressé de 3,6% à 364,4 MEUR, bénéficiant de la montée en puissance continue des opérations de nouvelle génération qui, sur les 9 premiers mois de l'exercice, ont contribué à 45% du chiffre d'affaires à l'avancement logement.
Le groupe immobilier souligne aussi un taux d'alignement à la taxonomie européenne amélioré à 74,8% à fin septembre, une progression 'reflétant principalement la montée en puissance des nouvelles opérations logement, intégralement alignées'.
Altarea confirme attendre un FFO (funds from operations) 2025 en légère progression et une stabilité de son dividende par action versé 2026, 'sous réserve de l'absence de dégradation du contexte politique, géopolitique, macro-économique et sanitaire'.
