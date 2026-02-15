 Aller au contenu principal
JO 2026/Ski de fond-Le relais masculin français en argent, Klaebo dans la légende
information fournie par Reuters 15/02/2026 à 16:03

Ski de fond - Cérémonie de victoire du relais masculin 4 x 7,5 km

Le relais masculin français de ski ‌de fond a décroché l'argent dimanche aux Jeux olympiques de Milan-Cortina, la 14e médaille de la délégation française.

Le relais ​composé de Théo Schely, Hugo Lapalus, Mathis Desloges et Victor Lovera a été devancé de 22''2 par la Norvège. L'Italie a pris le bronze (+ 47''9).

Dernier relayeur norvégien, Johannes Klaebo est devenu l'athlète le plus titré des Jeux ​d'hiver avec une neuvième médaille d'or. Vainqueur de ses quatre courses dans ces JO 2026, la star de 29 ans a dépassé ses compatriotes, ​les fondeurs Marit Bjoergen et Bjorn Daehlie ainsi que ⁠le biathlète Ole Einar Bjoerndalen, pour s'installer au sommet du palmarès olympique.

En bronze lors des trois dernières ‌éditions, les Bleus ont cette fois-ci grimpé une marche supplémentaire.

"Trop content qu'on soit en argent parce que le bronze, on en avait un peu marre", a souri Hugo Lapalus ​sur France TV.

Premier à s'élancer, Théo Schely ‌a transmis le relais en sixième position, à une dizaine de secondes du ⁠podium.

Hugo Lapalus, déjà sur le podium en 2022 avec ce relais, a alors entamé la remontée. A la fin de ses 7,5 km, la France était remontée à la quatrième place, dans le même temps que le ⁠troisième.

"Je savais qu'on avait ‌le mec qui est vice-champion olympique de l'individuel skate, je me suis dit : 'Si je reste avec ⁠les trois, quatre gars avec qui on joue la médaille, il va les tuer'", a poursuivi Hugo Lapalus.

"ON ‌ÉCRIT L'HISTOIRE"

Puis l'heure de Mathis Desloges est venue. Déjà double médaillé d'argent dans ces Jeux ⁠lors du skiathlon et l'individuel 10 km libre, le fondeur de Villard-de-Lans (Isère) a ⁠été le maillon fort de ‌l'équipe de France.

Il a donné le relais en deuxième position avec 25 secondes d'avance sur le bronze et surtout ​46 secondes sur la quatrième position.

Victor Lovera, un temps ‌revenu à six secondes de la Norvège, a conservé la deuxième place pour permettre au ski de fond français de décrocher pour la ​première fois trois médailles dans la même édition des Jeux.

"Je suis vraiment content de ce qu'on a fait en équipe. C'est la troisième médaille d'argent que je ramène et c'est largement la plus belle ⁠parce qu'elle est partagée avec les coéquipiers", a savouré Mathis Desloges sur France TV.

"Je suis vraiment fier de ce qu'on a accompli aujourd'hui. On écrit l'histoire petit à petit, course après course. On est vraiment une équipe qui pèse dans le milieu."

La délégation française, quant à elle, égale sa performance des Jeux de Pékin et n'est plus qu'à une unité du record de médailles atteint consécutivement en 2014 et 2018.

(Reportage de Liz Hampton et ​Tommy Lund, version française Vincent Daheron)

