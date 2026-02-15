JO 2026/Biathlon-Seize ans plus tard, Fourcade récupère enfin l'or de Vancouver

Biathlon - Cérémonie de réattribution des médailles

par Philip O'Connor

Seize ans après ‌sa deuxième place derrière Evgeny Ustyugov à la mass start des Jeux de Vancouver, le ​biathlète français Martin Fourcade a finalement reçu dimanche la médaille d'or en raison de la disqualification du Russe pour violation des règles antidopage.

Le dernier recours d'Evgeny Ustyugov, rejeté par un tribunal suisse ​en 2025, a permis au Français de passer de l'argent à l'or. Dimanche, la médaille lui a enfin été remise ​à Anterselva (Italie), après la poursuite masculine des Jeux ⁠de Milan-Cortina.

"Seize ans, ça a été un long parcours. Je n'aurais jamais pensé qu'une ‌course de biathlon pouvait durer aussi longtemps", a plaisanté Martin Fourcade auprès de Reuters, sa médaille d'or de 2010 nichée dans sa poche.

"Cette médaille d'aujourd'hui ​n'avait rien à voir avec ‌l'émotion de Vancouver. Il s'agissait du message que nous envoyons sur ⁠la lutte pour un sport propre, du message que nous envoyons sur ce que sont les Jeux olympiques : non seulement une compétition sportive, mais aussi un lieu où il faut suivre certaines ⁠règles, vivre ensemble ‌et être capable de partager cet espace commun."

Pour Martin Fourcade, qui a remporté ⁠deux médailles d'or aux Jeux de Sotchi en 2014 et trois autres à Pyeongchang quatre ‌ans plus tard, l'attente en valait la peine.

"Cela signifie beaucoup pour moi d'obtenir ⁠cette médaille et de montrer au monde entier, aux enfants qui ⁠regardent la télévision, à ‌mes enfants présents ici dans le stade, que la justice est parfois trop longue, mais que ​nous devons respecter les règles", a-t-il expliqué.

"Nous devons ‌respecter les autres, et cela ne concerne pas seulement le sport et la compétition, mais aussi notre village commun, ​nos valeurs. Cela concerne ce qui fait de nous des êtres humains."

"Et je suis vraiment heureux que cette médaille soit aussi ce symbole, et bien plus que le sport", ⁠a-t-il poursuivi.

Cette sixième médaille d'or avait permis à Martin Fourcade de devenir le Français le plus titré aux Jeux olympiques, été et hiver confondus, devant le judoka Teddy Riner.

"Je n'ai pas été un médaillé d'argent ni un médaillé d'or (en 2010), j'ai été les deux. C'est mon histoire, et je l'adore", a déclaré le Catalan de 37 ans.

(Reportage de Philip O'Connor, version française Vincent ​Daheron, édité par Benjamin Mallet)