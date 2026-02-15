JO 2026/Biathlon-Le Français Jacquelin en bronze sur la poursuite, Ponsiluoma sacré

Biathlon - Poursuite 12,5 km hommes

Deux jours après son immense déception sur le sprint, Emilien ‌Jacquelin a rebondi en décrochant dimanche la médaille de bronze sur la poursuite des Jeux olympiques de Milan-Cortina.

L'Isérois de 30 ​ans est passé tout proche de l'or après avoir mené une grande partie de la course mais ses deux fautes sur le dernier tir ont été fatales. Le Suédois Martin Ponsiluoma s'est imposé en 31'11''9 devant le Norvégien Sturla Laegreid (+ 20''6) et ​le Tricolore (29''7).

Il porte le total de la délégation française à 13 médailles depuis le début des Jeux. Eric Perrot a, lui, échoué au pied du podium (+ 39''5).

"Dernier tir, ​c'est dommage. C'est pas un tir horrible mais tant pis ⁠pour l'or, ce sera pour une prochaine fois. Première première médaille individuelle, je suis très fier", a-t-il réagi sur France ‌TV.

Privé du podium du sprint par Sturla Laegreid pour seulement deux dixièmes vendredi, Emilien Jacquelin n'a cette fois-ci pas manqué l'occasion de compléter sa collection après l'argent sur le relais mixte et masculin ​en 2022.

Quatrième à s'élancer avec 16 secondes ‌de retard sur Quentin Fillon Maillet, car l'ordre de départ de la poursuite conserve les ⁠écarts à l'arrivée du sprint, le biathlète de Villard-de-Lans (Isère) est parti très fort.

Malgré une faute sur le premier tir, comme la plupart de ses adversaires, il est ressorti en tête avec Quentin Fillon Maillet. Il a ensuite creusé l'écart après les deux ⁠tirs suivants grâce à sa folle ‌vitesse d'exécution dont il a le secret.

Avec 34 secondes d'avance sur Martin Ponsiluoma après le troisième ⁠tir, Emilian Jacquelin semblait filer vers l'or olympique. Mais son mode "attaque" s'est retourné contre lui avec deux erreurs sur l'ultime ‌tir.

Auteur d'une seule faute derrière la carabine sur l'ensemble de la course, Martin Ponsiluoma en a profité pour ⁠s'échapper et décrocher son premier titre olympique, quatre ans après l'argent de la mass start.

Emilien ⁠Jacquelin est ressorti en même ‌temps que Sturla Laegreid après le dernier tir mais le Norvégien, déjà en bronze sur l'individuel et le sprint, a tout ​de suite lâché le Français de ses skis.

Le double champion ‌du monde de la poursuite, en 2020 et 2021, a vu l'avance se réduire mais a tout de même réussi à conserver la troisième place aux ​dépens de son coéquipier Eric Perrot, quatrième.

"Je me suis encore vu finir quatrième. Je l'avais dit, j'avais envie de jouer, d'attaquer aujourd'hui. C'est chose faite", a expliqué Emilien Jacquelin. "Le dernier tour était compliqué, Sturla (Laegreid) a mis l'attaque au bon ⁠moment. Mentalement, ça m'a fait du mal, plus que physiquement."

Il permet à l'équipe de France de biathlon de battre son record aux Jeux d'hiver avec une huitième médaille et de prolonger la série, puisqu'au moins un Tricolore est toujours monté sur le podium de la poursuite olympique depuis son apparition en 1992.

Quentin Fillon Maillet, tenant du titre et premier à s'élancer grâce à son sacre sur le sprint de vendredi, a craqué sur le deuxième et le quatrième tir (3/5 à chaque fois) pour ​finalement finir septième (+ 1'13''5).

(Rédigé par Vincent Daheron)