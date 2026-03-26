Bain Capital obtient un prêt de près de 300 millions de dollars pour racheter l'unité de gestion de patrimoine de l'australien Perpetual - Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du titre pour préciser que le prêt est destiné à financer l'achat de l'unité patrimoniale de Perpetual, et non l'ensemble de l'entreprise)

26 mars - -- Lien source: https://tinyurl.com/yv2u85rr

-- Note: Reuters n'a pas vérifié cette histoire et ne garantit pas son exactitude