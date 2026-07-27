Baikowski confirme ses perspectives après un premier semestre en progression

Le spécialiste de la fabrication de minéraux industriels de spécialités a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 27,8 millions d'euros au premier semestre 2026, en progression de 4,1% par rapport à la même période de l'an dernier. A taux de change constants, la croissance ressort à 13,1%, les variations du yen japonais et du dollar américain ayant amputé les revenus d'environ 2,4 millions d'euros.

Malgré un environnement macroéconomique toujours incertain, le spécialiste des minéraux industriels de spécialité a poursuivi sa croissance grâce au dynamisme de ses principaux marchés et au développement de nouvelles applications à forte valeur ajoutée.

Le secteur de l'électronique reste le principal moteur de cette performance. Les ventes destinées aux applications de Chemical Mechanical Polishing (CMP) continuent de bénéficier de la vigueur du marché mondial des semi-conducteurs, tandis que la nouvelle génération d'alumine développée pour les applications électroniques poursuit avec succès son déploiement commercial.

A l'inverse, le marché automobile marque le pas au premier semestre, un recul que le groupe attribue essentiellement à un décalage des livraisons de certaines commandes, attendues sur la seconde moitié de l'exercice. Les autres marchés contribuent également à la croissance, notamment les alumines destinées aux céramiques techniques, illustrant l'élargissement progressif des débouchés du groupe.

Sur le plan géographique, l'Asie et le reste du monde représentent désormais 66% du chiffre d'affaires, contre 53% un an plus tôt. Les Amériques pèsent 19% des ventes (29 % un an auparavant), tandis que le reste de l'Europe représente 11% et la France demeure stable à 4%.

Pour la suite de l'exercice, Baikowski se dit confiant dans sa capacité à poursuivre une croissance rentable. Le groupe entend s'appuyer sur un portefeuille d'innovations ciblant des marchés porteurs, notamment l'électronique, les céramiques techniques et les matériaux avancés pour le secteur de l'énergie. Il estime que les tendances de fond de ses principaux marchés demeurent favorablement orientées et confirme ses perspectives de développement.