Bahreïn-Alba évalue les dégâts après les frappes iraniennes sur des fonderies d'aluminium

Aluminium Bahrain (Alba) ALBH.BH , qui exploite l'une des plus grosses fonderies d'aluminium au monde, a déclaré dimanche qu'il travaillait à l'évaluation des dégâts après les frappes iraniennes sur son site ainsi que sur un autre grand producteur du métal aux Emirats arabes unis.

Deux salariés d'Aluminium Bahrain ont été blessé dans l'attaque de samedi, a ajouté le groupe contrôlé par l'Etat, tandis qu'un site de son homologue régional Emirates Global Aluminium (EGA) a subi d'importants dommages à cause de frappes de missiles et de drones le même jour.

La plupart des producteurs d'aluminium du Golfe, qui assurent environ 9% de la production mondiale, n'ont pas réussi à livrer les marchés mondiaux via les itinéraires habituels depuis le début de la guerre lancée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran, en raison de la fermeture effective par Téhéran du détroit d'Ormuz.

EGA est le principal producteur du métal au Moyen-orient tandis qu'Alba opère la plus grosse fonderie d'aluminium à site unique au monde.

Les attaques contre les fonderies s'inscrivent dans une stratégie plus large de l'Iran visant à frapper des infrastructures économiques critiques du Golfe, aux côtés des raffineries de pétrole, des ports de commerce, des aéroports et des voies maritimes.

Les Gardiens de la Révolution en Iran ont dit avoir visé Alba et la fonderie Al Taweelah d'EGA en réponse aux attaques contre deux sites sidérurgiques en Iran, mentionnant des liens avec l'armée et les sociétés aéronautiques américaines.

Les deux groupes sont d'importants fournisseurs pour l'industrie aéronautique mondiale. EGA, qui produit des alliages premium utilisé par Boeing ou Airbus, a annoncé l'an dernier son intention de construire une fonderie de quatre milliards de dollars dans l'Etat américain d'Oklahoma.

A Bahreïn, Foulath Holding, maison mère de Bahrain Steel, s'est déclaré par ailleurs samedi en situation de "force majeure" pour ses activités de production d'acier à cause des perturbations liées au conflit.

Les Etats-Unis importent 10% de leurs besoins d'aluminium primaire des pays du Golfe - soit 171.400 tonnes en 2025 - selon des données de Trade Data Monitor. Les Emirats arabes unis étaient leur troisième fournisseur individuel après le Canada et l'Afrique du Sud.

(Menna Alaa El-Din, Nayera Abdallahb et Tom Daly, version française Gilles Guillaume)