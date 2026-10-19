BAE Systems signe un accord avec le Pentagone pour produire jusqu'à 25 000 intercepteurs par an

Le groupe de défense britannique a conclu un accord-cadre pluriannuel avec le département américain de la Guerre afin d'accroître la production de systèmes de guidage APKWS, destinés notamment à la lutte antidrones.

BAE Systems pourrait fournir jusqu'à 25 000 systèmes de guidage Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) par an pendant une période maximale de sept ans, sous réserve de l'autorisation du Congrès américain et de l'adoption des crédits nécessaires.

L'accord vise à sécuriser la demande à long terme pour permettre au groupe d'augmenter ses capacités de production, de s'approvisionner en composants à longs délais de livraison et de renforcer ses effectifs qualifiés.

Il prévoit également la possibilité de porter la production à 35 000 unités par an pour répondre aux besoins des pays alliés, sous réserve de la formalisation de leurs commandes dans le cadre du programme américain de ventes militaires à l'étranger.

En toute fin de séance, le titre BAE Systems abandonnait près de 2,6% à Londres, autour des 1 932 pence.