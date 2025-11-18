BAE Systems s'associe à Boeing et à Saab dans le cadre d'un appel d'offres pour un avion d'entraînement britannique

BAE Systems BAES.L , la plus grande entreprise de défense britannique, s'associe à Boeing BA.N et Saab SAABb.ST pour développer un remplaçant pour l'avion Hawk du pays, alors que le Royaume-Uni cherche une nouvelle flotte de jets d'entraînement militaire.

Confirmant une exclusivité de Reuters datant de juillet, BAE a déclaré mardi que les trois sociétés avaient signé une lettre d'intention de collaboration et qu'elles baseraient leur conception sur le T-7, que Boeing et Saab ont développé conjointement pour l'armée de l'air américaine.

En juin, la Grande-Bretagne a déclaré qu'elle avait besoin de remplacer sa flotte de Hawk hors production, dont une partie est reconnaissable à l'équipe de voltigeurs Red Arrows, et a indiqué qu'elle accueillerait favorablement l'intérêt de fournisseurs basés au Royaume-Uni.

Le gouvernement devrait lancer prochainement un appel d'offres pour un nouveau jet d'entraînement.

"Notre nouvelle collaboration avec Boeing et Saab nous permettra de présenter une offre convaincante à la Royal Air Force britannique et à nos clients internationaux", a déclaré Simon Barnes, directeur général du secteur aérien de BAE Systems, soulignant qu'un futur produit pourrait également intéresser des clients de BAE tels que l'Arabie saoudite et Oman.

Le directeur général de Boeing pour la défense, l'espace et la sécurité, Steve Parker, a laissé entendre dimanche qu'un accord de partenariat pour une version internationale de son avion d'entraînement T-7 était imminent.

La collaboration entre les trois entreprises comprend le travail sur un système d'entraînement, l'intégration d'une capacité d'entraînement réel et synthétique et les systèmes de mission associés, a déclaré BAE.

UN MARCHÉ EN PLEINE CROISSANCE

Selon le cabinet de conseil américain AeroDynamic Advisory, le marché des avions d'entraînement militaires devrait passer de 2,8 milliards de dollars à 3,7 milliards de dollars en 2030, sans compter les dépenses considérables liées aux services de soutien, d'entretien et de formation.

Les principaux fournisseurs sont le T-7, le LDOF.MI Aermacchi M-346 de Leonardo et le T-50 Golden Eagle de Korea Aerospace Industries.

Pour le remplacement du Hawk, BAE pourrait être confrontée à la concurrence d'Aeralis, une société britannique privée en phase de démarrage qui a conçu un avion d'entraînement modulaire.

Selon son plan, BAE a déclaré que l'assemblage final de l'avion serait achevé en Grande-Bretagne.

L'avion d'entraînement Hawk a été développé par le prédécesseur de BAE au début des années 1970. Les Hawk T2 actuellement en service devraient être retirés du service au cours de la prochaine décennie.