Après l'île Maurice, Macron met le cap sur l'Afrique du Sud

Le Premier ministre de l'île Maurice Navin Ramgoolam (à droite) serre la main du président français Emmanuel Macron (à gauche) lors d'une conférence de presse à Port-Louis, île Maurice, le 20 novembre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le président français Emmanuel Macron achève vendredi une visite d'Etat sur l'île Maurice, axée sur le renforcement des liens bilatéraux au coeur de l'océan Indien, avant de mettre le cap sur l'Afrique du Sud, deuxième étape de sa tournée africaine.

Au premier jour de sa visite, il a convenu avec le Premier ministre mauricien Navin Ramgoolam d'accroître la coopération en matière de sécurité maritime pour lutter contre les narcotrafics et la pêche illégale dans la zone.

La France est ancrée dans le sud-ouest de l'océan Indien à travers deux territoires voisins de Maurice, La Réunion et Mayotte, où elle concentre 1.600 militaires.

L'île Maurice, qui compte 1,2 million d'habitants, occupe une position stratégique dans ce carrefour maritime riche en ressources qui attise les ambitions des grandes puissances, de la Chine à l'Inde.

"Nous avons convenu d'unir davantage nos forces pour répondre ensemble aux enjeux les plus importants pour nos deux pays et pour la région", a déclaré jeudi Emmanuel Macron qui effectue la première visite d'un président français à l'île Maurice depuis le président François Mitterrand en 1993.

Le Premier ministre mauricien, en poste depuis 2024, a relevé que les relations bilatérales avaient été "quelque peu négligées" ces dix dernières années mais souligné une volonté de les "redynamiser".

Emmanuel Macron a confirmé le développement d’une académie de l'océan Indien à La Réunion pour la formation en matière de sécurité, qui sera ouverte aux pays voisins.

- Héros français -

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa lors d'une conférence de presse à Sandton, Afrique du Sud, le 20 novembre 2025 ( AFP / GIANLUIGI GUERCIA )

Il inaugurera symboliquement le site de la nouvelle ambassade de France à Port-Louis, autre symbole d'une volonté de rehausser la relation bilatérale.

Le président français s'envolera dans la foulée pour Pretoria où il rencontrera son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa, avec lequel il a noué selon son entourage "une relation d'amitié, d'estime très proche", à la veille du sommet du G20.

Il se rendra dans un centre de formation de l'électricien national sud-africain Eskom, qui a bénéficié d'un soutien financier français en matière de transition énergétique, l'un des sujets du G20.

Il effectuera aussi une visite hautement symbolique au mémorial de la lutte contre l'apartheid à Pretoria. Quinze noms de Français seront dévoilés à cette occasion sur le mur des héros du monument.

Parmi eux les écrivains Jean-Paul Sartre et Aimé Césaire, Frantz Fanon, figure de l'anticolonialisme, l'avocat Paul Vergès, le philosophe Paul Ricoeur et le rugbyman international François Moncla, ressorti marqué à vie par l'apartheid lors d'une tournée du XV de France en Afrique du Sud en 1958.

"La France était à travers ses artistes, ses figures culturelles, intellectuelles, politiques, en soutien de la lutte contre l'apartheid. Et c'est ça que l'on aura à coeur de démontrer lors de la visite", relève l'Elysée.

Le chef de l'Etat français, déterminé à accroître les liens économiques avec l'Afrique anglophone, assistera par ailleurs au lancement d'un conseil d'affaires franco-sud-africain sur le modèle de celui qui existe déjà au Nigeria.

Avant de rejoindre Johannesburg pour le sommet du G20 samedi et dimanche. Il poursuivra ensuite sa tournée africaine au Gabon et en Angola.