*
Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
*
Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
*
Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
*
Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :
* EQT EQTAB.ST est proche d'un accord de deux milliards d'euros pour racheter Desotec à Blackstone, a rapporté jeudi l'agence Bloomberg.
* EIFFAGE FOUG.PA a annoncé jeudi avoir remporté un second contrat sur le circuit urbain de Madrid d'un montant de 68 millions d'euros.
* IMERYS IMTP.PA a annoncé avoir placé avec succès de nouvelles obligations seniors non garanties de 600 millions d'euros.
* JCDECAUX JCDX.PA a annoncé jeudi un partenariat à l'échelle nationale entre Pickup et Médiakiosk.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3WT069
(Rédigé par Claude Chendjou)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer