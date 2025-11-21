 Aller au contenu principal
Nikkei 225
48 636,18
-2,38%
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 06:00

Variation des futures sur indice CAC 40

Variation des futures sur indice Stoxx 600

Valeurs qui se traitent ex-dividende

Le point sur les marchés européens

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* EQT EQTAB.ST est proche d'un accord de deux milliards d'euros pour racheter Desotec à Blackstone, a rapporté jeudi l'agence Bloomberg.

* EIFFAGE FOUG.PA a annoncé jeudi avoir remporté un second contrat sur le circuit urbain de Madrid d'un montant de 68 millions d'euros.

* IMERYS IMTP.PA a annoncé avoir placé avec succès de nouvelles obligations seniors non garanties de 600 millions d'euros.

* JCDECAUX JCDX.PA a annoncé jeudi un partenariat à l'échelle nationale entre Pickup et Médiakiosk.

(Rédigé par Claude Chendjou)

Valeurs associées

EIFFAGE
112,100 EUR Euronext Paris -0,93%
EQT
28,600 EUR Tradegate -0,87%
IMERYS
22,280 EUR Euronext Paris -1,59%
JCDECAUX
14,580 EUR Euronext Paris +0,55%
