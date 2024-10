Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAE Systems: présente deux véhicules blindés à l'AUSA 2024 information fournie par Cercle Finance • 14/10/2024 à 16:21









(CercleFinance.com) - BAE Systems présente deux prototypes de véhicules blindés polyvalents équipés de différentes capacités de mission à l'AUSA 2024.



Un nouveau prototype d'AMPV équipé d'une tourelle de 30 mm sera présenté aux côtés du système de mortier à tourelle modulaire (MTMS), qui vient de terminer les évaluations de l'armée américaine au centre d'essai de Yuma.



La dernière configuration - qui est la cinquième d'une série de prototypes AMPV que BAE Systems a dévoilés l'année dernière - comprend la tourelle de moyen calibre (MCT) KONGSBERG, un système de tourelle télécommandée compact et léger.



' Nous démontrons les options rapides et rentables que l'AMPV apporte aux soldats qui ont besoin de capacités nouvelles et évolutives rapidement afin d'être prêts pour les champs de bataille d'aujourd'hui et de pouvoir facilement s'adapter aux besoins imprévisibles qui se présenteront dans des décennies' a déclaré Bill Sheehy, directeur du programme AMPV pour BAE Systems.





Valeurs associées BAE SYSTEMS 1 298,75 GBX LSE +2,26%