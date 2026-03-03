 Aller au contenu principal
BAE Systems modernise la formation virtuelle de l'armée italienne
information fournie par Zonebourse 03/03/2026 à 12:12

Le groupe britannique renforce sa présence en Italie avec un contrat de 5 ans visant à remplacer les systèmes existants par une nouvelle génération de solutions de simulation compatibles avec les standards de l'OTAN.

BAE Systems annonce que sa filiale OneArc a remporté en décembre 2025 un contrat du ministère italien de la Défense pour moderniser l'écosystème de formation virtuelle de l'armée italienne. L'accord, d'une durée de 5 ans, prévoit le déploiement de VBS4, environnement de simulation et de répétition de mission de nouvelle génération, ainsi que de Mantle, plateforme avancée de génération de terrains.

Le programme remplacera les systèmes hérités basés sur VBS3 par une architecture modernisée intégrant de nouveaux postes de formation, des capacités avancées d'intégration des appuis-feux et des outils de génération de terrains à haute fidélité.

L'armée italienne utilise ces environnements virtuels pour l'entraînement des équipages blindés et aériens, des opérateurs d'artillerie (FIRES), des tireurs d'élite et des contrôleurs aériens avancés (Joint Terminal Attack Controllers, JTAC). Selon Rahul C. Thakkar, président de OneArc, "cette mise à niveau constitue une étape majeure vers une architecture de formation virtuelle tournée vers l'avenir", alignée sur les standards de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN).

La transition vers VBS4 et Mantle doit permettre des entraînements multi-domaines à grande échelle, tout en assurant l'interopérabilité avec les partenaires de l'OTAN utilisant déjà ces technologies.

BAE Systems recule de 1,5% à Londres ce matin mais signe toujours une progression de l'ordre de 28% depuis le début de l'année.

