BAE Systems lance la production de son récepteur GPS militaire NavGuide
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 18:21
BAE Systems annonce le lancement en production et les premières livraisons de son récepteur GPS NavGuide, dédié aux capacités sécurisées de positionnement, navigation et synchronisation (PNT).
Successeur du DAGR, déployé à plus de 650 000 unités depuis 2004, NavGuide est rétro-compatible et s'intègre rapidement sans modification des installations existantes.
"Déjà intégré sur plus de 30 plateformes avec un temps d'installation inférieur à 2 minutes, il permet une adoption rapide sans interruption des missions", assure BAE. Le produit est destiné aux forces américaines et aux alliés, tandis que BAE Systems poursuit le support des équipements DAGR existants.
Le titre BAE Systems a gagné 0,27% aujourd'hui et signe une progression de 19,11% depuis le début de l'année.
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