BAE Systems fait équipe avec Boeing et Saab pour remplacer le jet d'entraînement britannique Hawk

(Ajout des commentaires du dirigeant de Boeing aux paragraphes 15 et 16, du contexte et Dubaï) par Sarah Young et Tim Hepher

BAE Systems BAES.L , la plus grande entreprise de défense britannique, s'associe à Boeing BA.N et Saab SAABb.ST pour développer un remplaçant pour l'avion Hawk du pays, alors que le pays cherche une nouvelle flotte de jets d'entraînement militaire.

Confirmant une information exclusive de Reuters datant de juillet, BAE a déclaré mardi que les trois sociétés avaient signé une lettre d'intention de collaboration et qu'elles baseraient leur conception sur le T-7, que Boeing et Saab ont développé conjointement pour l'armée de l'air américaine.

La Grande-Bretagne a déclaré en juin qu'elle devait remplacer sa flotte de Hawk hors production, dont une partie est reconnaissable à l'équipe de voltigeurs Red Arrows, et a indiqué qu'elle accueillerait favorablement l'intérêt de fournisseurs basés au Royaume-Uni.

Le gouvernement devrait lancer prochainement un appel d'offres pour un nouveau jet d'entraînement.

"Notre nouvelle collaboration avec Boeing et Saab nous permettra de présenter une offre convaincante à la Royal Air Force britannique et à nos clients internationaux", a déclaré Simon Barnes, directeur général du secteur aérien de BAE Systems, soulignant qu'un futur produit pourrait également intéresser des clients de BAE tels que l'Arabie saoudite et Oman.

La collaboration entre les trois entreprises comprend le travail sur un système d'entraînement, l'intégration d'une capacité d'entraînement en direct et synthétique et les systèmes de mission associés, a déclaré BAE.

DEMANDE CROISSANTE D'AVIONS D'ENTRAÎNEMENT

Selon le cabinet de conseil américain AeroDynamic Advisory, le marché des avions d'entraînement militaires devrait passer de 2,8 milliards de dollars à 3,7 milliards de dollars d'ici 2030, sans compter les dépenses liées aux services de soutien et de formation.

Les principaux fournisseurs sont le T-7, le LDOF.MI Aermacchi M-346 de Leonardo et le T-50 Golden Eagle de Korea Aerospace Industries.

Pour le remplacement du Hawk, BAE pourrait être confrontée à la concurrence d'Aeralis, une société britannique privée en phase de démarrage qui a conçu un avion d'entraînement modulaire.

Selon son plan, BAE a déclaré que l'assemblage final de l'avion serait achevé en Grande-Bretagne.

L'avion d'entraînement Hawk a été développé par le prédécesseur de BAE au début des années 1970. Les Hawk T2 actuellement en service devraient être retirés du service au cours de la prochaine décennie.

Le directeur général de Boeing pour la défense, l'espace et la sécurité, Steve Parker, a laissé entendre dimanche qu'un accord de partenariat pour une version internationale de son avion d'entraînement T-7 était imminent.

Cet accord marque un changement dans la manière dont Boeing et certaines entreprises de défense abordent généralement ce type de concours, après avoir traditionnellement insisté pour prendre la direction des opérations plutôt que de travailler aux côtés d'un maître d'œuvre local.

"Ce n'est plus le cas", a déclaré à Reuters Bernd Peters, responsable du développement commercial pour Boeing Defense, Space & Security, lors du salon aéronautique de Dubaï, en précisant que BAE dirigerait le projet.

"Il s'agit d'une façon différente de penser, mais aussi d'une reconnaissance du fait qu'à mesure que les budgets de défense augmentent dans le monde, nous devons être innovants dans notre approche pour conquérir cette part."

L'ŒIL SUR LES EXPORTATIONS

Le choix de l'avion d'entraînement a également des implications potentielles sur le marché mondial des avions de combat.

Bien que BAE ne produise plus de Hawks, le partenariat pourrait tirer parti de la position dominante de BAE, qui a vendu plus de 1 000 avions à 18 pays.

"Ce partenariat se concentre sur le Royaume-Uni, mais il existe une flotte mondiale de Hawk plus large, ce qui pourrait certainement ouvrir des portes à l'avenir", a déclaré M. Peters.

En proposant un tout nouvel entraîneur sophistiqué, les experts estiment également que certains entraînements, qui devraient autrement être effectués dans le cockpit des avions de guerre, seraient transférés sur le petit avion, ce qui permettrait d'économiser des heures de vol coûteuses sur des appareils tels que le F-35.