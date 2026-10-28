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BAE Systems élargit son offre de maintenance pour l'aviation commerciale
information fournie par Zonebourse 28/10/2026 à 15:40

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Le groupe britannique enrichit sa gamme Horizon Solutions de nouveaux services destinés à améliorer la disponibilité des avions et à réduire les coûts de maintenance des compagnies aériennes.

A l'occasion du salon MRO Europe à Amsterdam, BAE Systems a fait part de l'élargissement de son offre de services après-vente pour répondre aux besoins croissants de soutien des flottes aériennes.

Les nouvelles prestations comprennent des services de révision adaptés aux équipements, des possibilités élargies de reprise et d'échange de composants anciens contre des versions récentes, ainsi que des programmes d'abonnement à coûts fixes visant à rendre les dépenses de maintenance plus prévisibles.

Ces solutions complètent la gamme Horizon Solutions lancée l'an dernier. BAE Systems fournit des services d'ingénierie, de maintenance et de réparation à plus de 600 opérateurs, couvrant 33 000 avions dans le monde.

Peu avant 16h, le titre BAE Systems reculait de 0,6%, autour des 2 025 pence.

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