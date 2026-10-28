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BAE Systems élargit ses services de maintenance pour l'aviation commerciale
information fournie par Zonebourse 28/10/2026 à 14:44

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Le groupe britannique renforce son offre Horizon Solutions afin de répondre aux besoins croissants des compagnies aériennes en matière de disponibilité des appareils et de gestion des flottes.

BAE Systems annonce l'élargissement de sa gamme Horizon Solutions Aftermarket Services and Support, avec de nouvelles prestations destinées à améliorer la fiabilité des équipements et à réduire les coûts de maintenance des compagnies aériennes.

Cette offre comprend des services de révision adaptés, des possibilités élargies d'échange d'équipements anciens contre des versions récentes, ainsi que des programmes d'abonnement à coûts fixes pour améliorer la prévisibilité des dépenses d'entretien.

Ces nouveautés complètent la gamme lancée l'an dernier. Le groupe fournit actuellement des services d'ingénierie, de maintenance et de réparation à plus de 600 opérateurs, couvrant 33 000 avions dans le monde.

En début d'après-midi, le titre recule de 0,3% à Londres, autour des 2 030 pence.

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