BAE Systems dévoile le premier CV9035 MkIV destiné aux forces armées slovaques
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 14:36
BAE Systems annonce la présentation officielle du véhicule de combat d'infanterie CV9035 MkIV destiné aux forces armées de la République slovaque, lors d'une cérémonie organisée sur son site de Hägglunds en Suède.
Le premier exemplaire d'un total de 152 unités est sorti de chaîne au second semestre 2025 et fait actuellement l'objet d'essais complets. Le programme est conduit dans le cadre d'un accord intergouvernemental entre la Slovaquie et la Suède, constituant l'un des plus importants projets de modernisation de l'armée slovaque depuis plusieurs décennies et contribuant aux engagements du pays au sein de l'OTAN.
Plus de 40% de la valeur totale du contrat revient à l'industrie slovaque, avec près de 30 entreprises locales impliquées dans la chaîne d'approvisionnement. Cette coopération prévoit des transferts de technologies, l'extension de capacités industrielles et la création d'emplois.
Déjà en service dans 8 pays européens, le CV90 est actuellement en production pour deux autres États membres de l'OTAN et de l'Union européenne, renforçant sa position de plateforme de référence en Europe.
Le titre cède 0,25% à Londres en début d'après-midi mais affiche une solide progression, de plus de 25%, depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|2 148,000 GBX
|LSE
|-0,69%
A lire aussi
-
La Bourse de New York a ouvert en baisse vendredi, encaissant la publication simultanée des derniers chiffres de la croissance américaine et de l'indice d'inflation PCE, qui donnent l'image d'une économie américaine en moins bonne santé qu'escompté. Dans les premiers ... Lire la suite
-
Une marche samedi à Lyon en hommage au militant nationaliste Quentin Deranque, soutenue par l'ultradroite, a reçu vendredi l'aval des autorités, qui prévoient un dispositif de sécurité renforcé le long du trajet. Ce feu vert intervient au lendemain de la mise en ... Lire la suite
-
(Au §2, bien lire "millions d'euros" (pas "milliards") Aston Martin va vendre ses droits pour l'utilisation de son nom sur l'écurie Aston Martin F1 Team pour 50 millions de livres sterling (57,20 millions d'euros) afin de renforcer ses finances après une année ... Lire la suite
-
Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté légèrement au-dessus des attentes sur un an en décembre, montrent les données publiées vendredi par le département du Commerce. L'indice des prix de la consommation personnelle (PCE) a accéléré de 2,9% ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer