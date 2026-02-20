 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BAE Systems dévoile le premier CV9035 MkIV destiné aux forces armées slovaques
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 14:36

Le groupe britannique marque une étape clé dans le vaste programme de modernisation militaire de la Slovaquie, mené en coopération avec la Suède.

BAE Systems annonce la présentation officielle du véhicule de combat d'infanterie CV9035 MkIV destiné aux forces armées de la République slovaque, lors d'une cérémonie organisée sur son site de Hägglunds en Suède.

Le premier exemplaire d'un total de 152 unités est sorti de chaîne au second semestre 2025 et fait actuellement l'objet d'essais complets. Le programme est conduit dans le cadre d'un accord intergouvernemental entre la Slovaquie et la Suède, constituant l'un des plus importants projets de modernisation de l'armée slovaque depuis plusieurs décennies et contribuant aux engagements du pays au sein de l'OTAN.

Plus de 40% de la valeur totale du contrat revient à l'industrie slovaque, avec près de 30 entreprises locales impliquées dans la chaîne d'approvisionnement. Cette coopération prévoit des transferts de technologies, l'extension de capacités industrielles et la création d'emplois.

Déjà en service dans 8 pays européens, le CV90 est actuellement en production pour deux autres États membres de l'OTAN et de l'Union européenne, renforçant sa position de plateforme de référence en Europe.

Le titre cède 0,25% à Londres en début d'après-midi mais affiche une solide progression, de plus de 25%, depuis le début de l'année.

Valeurs associées

BAE SYSTEMS
2 148,000 GBX LSE -0,69%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank