BAE Systems décroche un contrat de plus de 500 MUSD avec l'US Army
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 10:58
BAE Systems annonce l'attribution d'un contrat d'une valeur supérieure à 500 millions de dollars pour la production d'obusiers automoteurs M109A7 Paladin supplémentaires et de véhicules de transport de munitions M992A3 au profit de l'armée américaine.
Attribué en décembre 2025, ce contrat vise à soutenir les besoins opérationnels critiques, notamment ceux des Armored Brigade Combat Teams (ABCT), les brigades de combat blindées.
Le M109A7 intègre une architecture moderne et des systèmes numériques avancés de conduite de tir, désignés comme une "digital backbone", destinés à améliorer la létalité, la survivabilité et la réactivité sur le champ de bataille.
"Sa performance éprouvée démontre sa valeur sur le terrain", souligne Dan Furber, directeur du programme Artillery and Combat Support au sein de la division Combat Mission Systems de BAE Systems, ajoutant que le groupe est "fier de soutenir l'U.S. Army et ses alliés".
Malgré l'annonce de cette commande, le titre recule de 0,5% à Londres mais signe toujours une progression de l'ordre de 24% depuis le début de l'année.
