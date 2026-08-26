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BAE Systems décroche un contrat de 149,8 MUSD pour moderniser l'USS Boxer
information fournie par Zonebourse 26/08/2026 à 17:22
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Le groupe de défense britannique assurera des travaux de maintenance, de réparation et de modernisation du navire de la marine américaine à San Diego.

BAE Systems annonce avoir obtenu auprès de l'U.S. Navy un contrat ferme à prix fixe de 149,8 millions de dollars pour la maintenance et la modernisation de l'USS Boxer (LHD 4). Sa valeur pourrait atteindre 180 MUSD si toutes les options sont exercées.

Le contrat de disponibilité restreinte sélectionnée (Selected Restricted Availability, SRA) prévoit des opérations critiques de modernisation, de maintenance et de réparation, qui seront réalisées sur la base navale de San Diego.

Eric Icke, vice-président et directeur général de BAE Systems Maritime Solutions San Diego, souligne que ces travaux contribueront à soutenir les missions de la marine américaine.

En fin de journée, le titre BAE Systems reculait de 0,1% à Londres.

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