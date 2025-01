BAE Systems: contrat de 85 M$ avec l'US Navy information fournie par Cercle Finance • 15/01/2025 à 10:05









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce que l'U.S. Navy lui a attribué un contrat de production de 85 millions de dollars en 2024 pour fournir des systèmes supplémentaires Network Tactical Common Data Link (NTCDL).



Le NTCDL permet un échange en temps réel de données, voix, images et vidéos provenant de multiples sources (aériennes, navales ou portables) et est actuellement installé sur des porte-avions et prochainement sur des frégates Constellation.



Ce système augmente la capacité des liaisons et prendra en charge les plateformes actuelles et futures, assurant ainsi des opérations simultanées et une coordination optimale des forces.



Le contrat prolonge le programme de trois ans, avec des travaux réalisés dans plusieurs sites aux États-Unis.





Valeurs associées BAE SYSTEMS 1 188,50 GBX LSE +0,13%