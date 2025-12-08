BAE Systems a signé un contrat de 36 M$ avec Lockheed Martin
information fournie par Zonebourse 08/12/2025 à 17:22
Le système MMM est une antenne réceptrice à radiofréquence qui permet aux sous-marins de la marine américaine de détecter, identifier et localiser les signaux de communication adverses avant de remonter à la surface.
Les antennes seront montées sur de nouveaux sous-marins de classe Virginia et alimenteront le système de guerre électronique (EW) AN/BLQ-10 de Lockheed Martin.
" Dans des environnements dynamiques et contestés, la furtivité est essentielle, et les sous-marins s'appuient sur des informations précises sur les signaux de communication pour prendre rapidement des décisions ", a déclaré Michael Rottman, directeur de la zone de programme pour les capteurs et systèmes maritimes chez BAE Systems.
" Le système de mâts modulaires multifonctions équipe les sous-marins de la marine américaine de capacités critiques pour localiser et identifier les menaces potentielles, leur permettant d'analyser et de réagir en conséquence. "
Valeurs associées
|1 700,500 GBX
|LSE
|+1,64%
A lire aussi
-
Deux enfants blessés à Gaza, qui ont depuis été soignés au Royaume-Uni, arrivent pour visiter le 10 Downing Street. Les médias ont fait état de près de 300 jeunes de Gaza soignés en Grande-Bretagne dans le cadre de ce programme, mais seuls 50 sont arrivés à ce ... Lire la suite
-
Une centaine d'écoliers enlevés le mois dernier par des hommes armés dans une école catholique arrivent au siège du gouvernement de Minna, capitale de l'État du Niger, dans le centre-nord du Nigeria mais le sort des 165 autres enlevés avec eux reste inconnu. IMAGES ... Lire la suite
-
L'Australie interdit l'accès aux réseaux sociaux au moins de 16 ans à compter du 10 décembre 2025, une première mondiale. Réactions d'usagers des réseaux sociaux à travers le monde.
-
par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé sans direction dans un climat de prudence avant la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) plus tard cette semaine et alors que la hausse des rendements obligataires a pesé sur les marchés d'actions. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer