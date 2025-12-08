 Aller au contenu principal
BAE Systems a signé un contrat de 36 M$ avec Lockheed Martin
information fournie par Zonebourse 08/12/2025 à 17:22

BAE Systems a signé un contrat de 36 millions de dollars avec Lockheed Martin pour livrer des systèmes de mâts modulaires multifonctions (MMM) à intégrer sur des sous-marins de la marine américaine.

Le système MMM est une antenne réceptrice à radiofréquence qui permet aux sous-marins de la marine américaine de détecter, identifier et localiser les signaux de communication adverses avant de remonter à la surface.

Les antennes seront montées sur de nouveaux sous-marins de classe Virginia et alimenteront le système de guerre électronique (EW) AN/BLQ-10 de Lockheed Martin.

" Dans des environnements dynamiques et contestés, la furtivité est essentielle, et les sous-marins s'appuient sur des informations précises sur les signaux de communication pour prendre rapidement des décisions ", a déclaré Michael Rottman, directeur de la zone de programme pour les capteurs et systèmes maritimes chez BAE Systems.

" Le système de mâts modulaires multifonctions équipe les sous-marins de la marine américaine de capacités critiques pour localiser et identifier les menaces potentielles, leur permettant d'analyser et de réagir en conséquence. "

