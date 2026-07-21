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BAE signe un accord visant à proposer au Royaume-Uni un appareil destiné à remplacer le Hawk, basé sur le système Boeing T-7
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 14:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

BAE Systems

BAES.L , Boeing BA.N et Saab SAABb.ST ont signé un accord visant à renforcer leur partenariat afin de proposer au Royaume-Uni un nouvel avion d'entraînement au pilotage de chasseurs à réaction, basé sur le système T-7 de Boeing, alors que le pays cherche à remplacer sa flotte vieillissante de Hawk.

Le trio, qui avait annoncé en novembre dernier son intention de collaborer, a déclaré mardi lors du salon aéronautique de Farnborough qu’il s’engageait à implanter une nouvelle usine d’assemblage final ainsi que d’autres installations au Royaume-Uni.

Charles Woodburn, directeur général de BAE, a déclaré que ce partenariat était bien placé pour répondre aux futurs besoins de formation du Royaume-Uni.

"Notre offre représente une solution de formation moderne et intégrée qui s’inscrit dans la lignée des ambitions du Plan d’investissement dans la défense, tout en renforçant la capacité industrielle souveraine du Royaume-Uni", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le Hawk britannique, dont la production a cessé et dont certains exemplaires sont reconnaissables grâce à la patrouille acrobatique des Red Arrows, doit être retiré du service à la fin de la décennie, et BAE espère qu’une commande britannique pourrait être suivie d’autres commandes de la part de ses clients internationaux.

Selon le cabinet de conseil américain AeroDynamic Advisory, le marché des avions d’entraînement militaires devrait passer de 2,8 milliards de dollars à 3,7 milliards de dollars d’ici 2030, hors dépenses liées aux services de soutien et de formation.

Le programme T-7 associera le vol réel à une simulation avancée permettant de former les pilotes au pilotage du Typhoon, des F-35 et d’avions futurs tels que le GCAP.

Les partenaires recherchent actuellement un site approprié pour implanter une usine d’assemblage final.

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