Backblaze s'envole grâce à un accord de stockage dans le cloud avec CoreWeave

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 juin - ** L'action Backblaze BLZE.O progresse de 18,2 % à 9,60 $ en pré-ouverture

** La société de stockage dans le cloud signe un contrat de cinq ans d'une valeur de 335 millions de dollars avec CoreWeave, une entreprise spécialisée dans le néocloud CRWV.O

** BLZE fournira une capacité de stockage qui prendra en charge certaines parties de l'infrastructure de stockage gérée de CRWV

** Les clients de CRWV auront accès à de nouveaux niveaux de service sans aucune modification du code

** Depuis la clôture précédente, BLZE a progressé de 74,3 % depuis le début de l’année