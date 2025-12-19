Babcock & Wilcox remporte un contrat de 40 millions de dollars pour une raffinerie canadienne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 décembre - ** Les actions de la société de technologie énergétique Babcock & Wilcox Enterprises BW.N ont augmenté de 3,7 % à 4,99 $

** La société déclare avoir reçu un contrat de 40 millions de dollars pour la fourniture d'une technologie avancée d'épuration des gaz par voie humide à basse pression (WGS) qui sera installée dans une grande raffinerie de pétrole au Canada

** L'accord reflète un engagement supplémentaire de 30 millions de dollars du même client, suite à une commande de 10 millions de dollars annoncée en septembre

** La technologie WGS de BW est conçue pour aider les raffineries à respecter des normes environnementales strictes en contrôlant les émissions de dioxyde de soufre

** En incluant les mouvements de la session, les actions de BW ont plus que triplé depuis le début de l'année