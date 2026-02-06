L'Iran et les USA vont se retrouver à Oman pour des négociations

L'illustration montre le symbole nucléaire et le drapeau iranien

par Parisa Hafezi et Steve Holland et Humeyra Pamuk

L'Iran et les Etats-Unis doivent se retrouver vendredi à Oman pour des discussions sur le programme nucléaire de Téhéran ‍alors que la menace d'une nouvelle intervention militaire américaine plane sur une région.

Bien que les deux parties se soient dit prêtes à relancer les efforts diplomatiques sur la question du programme nucléaire iranien, Washington souhaite que les discussions portent également ‌sur les missiles balistiques iraniens, le soutien à des groupes armés dans la région et la façon dont la République islamique "traite son propre peuple", a déclaré mercredi le secrétaire d'Etat Marco Rubio.

L'Iran a dit qu'il ​souhaitait que son ministre des Affaires étrangères Abbas Araqchi et l'émissaire du président américain, Steve Witkoff, ne discutent ⁠que des questions nucléaires.

Téhéran a dit qu'il participerait aux pourparlers "avec assurance dans le but de parvenir à un accord équitable, mutuellement acceptable et digne sur la question du nucléaire".

"Nous espérons que ⁠la partie américaine participera elle aussi à ‍ce processus en faisant preuve de responsabilité, de réalisme et de sérieux", a dit ⁠jeudi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Esmaeil Baghaei.

Les dirigeants iraniens s'inquiètent de voir Donald Trump mettre à exécution sa menace de frapper sévèrement l'Iran.

La porte-parole de la Maison blanche Karoline Leavitt a déclaré jeudi aux journalistes que ​Donald Trump essayait de déterminer si un accord pouvait être trouvé.

"Alors que les négociations auront lieu, je rappellerais au gouvernement iranien que, outre la diplomatie, le président a plusieurs options à sa disposition en tant que commandant en chef ⁠de la plus puissante armée que le monde ait jamais connu", a-t-elle toutefois ajouté.

Donald Trump a prévenu ​que de "mauvaises choses" se produiraient certainement en l'absence d'accord entre les deux pays.

Téhéran ​a déclaré qu'il riposterait en ​cas d'attaque militaire.

ENRICHISSEMENT D'URANIUM

Les négociateurs devront contourner la ligne rouge de l'Iran concernant les discussions sur son programme de missiles ​afin de parvenir à un accord et d'éviter toute action ⁠militaire future.

Les autorités iraniennes ont décrit leur programme de missiles balistiques comme une "ligne rouge" pour les négociations, présentant ces armes comme indispensables à la sécurité du pays.

Quelques heures avant les discussions, la télévision publique iranienne a dit que l'un des missiles à longue-portée les plus avancés du pays avait été déployé dans l'une des installations souterraines des Gardiens de la révolution.

Téhéran ‌s'est toutefois dit prêt à faire preuve de "souplesse en matière d'enrichissement d'uranium, notamment en remettant 400 kg d'uranium hautement enrichi et en acceptant un enrichissement nul dans le cadre d'un accord de consortium comme solution", ont déclaré la semaine dernière des responsables iraniens à Reuters.

L'Iran affirme que son programme nucléaire est destiné à des fins pacifiques.

En juin, Israël et les Etats-Unis ont attaqué l'Iran, ciblant en particulier ses sites nucléaires, avant de négocier un cessez-le-feu. L'état des installations ‌endommagées demeure incertain.

(version française Camille Raynaud)