Baader Europe réduit sa prévision de BPA sur Porsche SE

(Zonebourse.com) - Porsche SE poursuit son repli (-1,67%, à 27,37 euros) après avoir déjà lourdement trébuché de 6,49% vendredi dernier. Aujourd'hui, le titre est pénalisé par une note de Baader Europe dans laquelle les analystes ont abaissé certaines de leurs prévisions.

Face à des perspectives de rentabilité dégradées pour Volkswagen et Porsche AG (le constructeur automobile), Baader Europe a révisé en nette baisse ses estimations de bénéfice par action pour Porsche SE (la société d'investissement contrôlée par les familles Porsche et Piëch dont le principal actif est sa participation dans Volkswagen AF dont elle détient 53,3% des droits de vote).

Pour 2026, l'objectif de bénéfice par action est passé de 8,31 à 7,20 euros, tandis que pour 2027 il est désormais de 9,75 euros, contre 10,80 euros précédemment.

Parmi les raisons évoquées par les analystes, il y a notamment la faiblesse du marché chinois, les tarifs douaniers et une base de coûts fixes qui demeure trop élevée, ce qui implique un potentiel de redressement limité des marges.

Dans le détail, les estimations ont été logiquement réduites également pour Porsche AG et Volkswagen. Pour le premier, la prévision d'Ebit annuel a été réduite de 8% et les analystes tablent désormais sur une rentabilité des ventes de 5,7%, soit dans le bas de la fourchette des prévisions du groupe (entre 5,5 et 7,5%). Pour VW, l'estimation d'Ebit a été abaissée de 10%, à 13,1 milliards d'euros, impliquant une rentabilité des ventes de 4% (contre 4,5% précédemment) là où le groupe vise entre 4 et 5,5%.

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