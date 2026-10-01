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Baader Europe met Ferrari au même niveau qu'Hermès
information fournie par AOF 01/10/2026 à 15:18

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(Zonebourse.com) - Dans une étude, Baader Europe s'est penché sur Ferrari ( 0,92%, à 349,60 euros) et a maintenu sa recommandation de conservation à long terme (buy and hold), tout en présentant plusieurs arguments flatteurs concernant la marque au cheval cabré.

Baader Europe a annoncé avoir abaissé le bêta des actifs appliqués à Ferrari, qui permet de mesurer le risque économique fondamental et intrinsèque des opérations d'une entreprise, indépendamment de sa structure financière ou de son niveau d'endettement.

Le niveau de cette mesure du risque pour Ferrari, correspond désormais à celui appliqué à Hermès, que les analystes considèrent comme le pair le plus proche du constructeur d'automobiles, compte tenu de son modèle économique axé sur le luxe, de son pouvoir de fixation des prix, de ses volumes contrôlés et de son carnet de commandes à long terme.

La plateforme d'analyse financière rappelle que Ferrari est soutenue par des fondamentaux solides et que son modèle économique s'appuie sur la rareté et un carnet de commandes couvrant l'ensemble de l'année 2027. L'autre argument favorable est que la société dispose d'un pouvoir de fixation des prix soutenu, qui offre une visibilité exceptionnelle sur les résultats ainsi qu'une grande résilience face aux vents contraires macro-économiques, tarifaires et de change. L'objectif de cours est fixé à 438 euros, soit un potentiel de hausse de 26,5%.

HSBC moins optimiste

En début de semaine, HSBC se montrait un petit peu plus prudent, avec un avis à conserver et une cible de cours fixée à 330 euros, ce qui impliquait un potentiel de baisse de 7%.

Après une réunion d'information, les analystes ont relevé une légère baisse en glissement annuel au troisième trimestre, dans la lignée de la tendance du premier semestre, impactée par les renouvellements de modèles.

Les analystes indiquaient également que la rentabilité de Ferrari était déjà proche de son objectif pour 2030.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 01/10/2026 à 15:18:00.

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