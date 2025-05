Azimut confirme Pietro Giuliani à sa présidence

L’assemblée générale d’Azimut Holding a confirmé Pietro Giuliani dans ses fonctions de président de la société de gestion italienne et a élu le nouveau conseil d’administration composé de dix membres. Dans le même temps, le conseil d’administration a nommé Giorgio Medda et Alessandro Zambotti directeurs généraux.

Giorgio Medda aura des responsabilités sur les sociétés de produits et de distribution à l'étranger, tandis que Alessandro Zambotti conserve les responsabilités habituelles du rôle de directeur financier mondial. Alessandro Zambotti assume en même temps des responsabilités plus larges sur la structure organisationnelle et de gestion du groupe, y compris l’IT, les opérations, le personnel, et les secteurs des ventes et du marketing.

L'Agefi